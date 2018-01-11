Президент: “Азербайджанская армия и дальше будет усиливаться” - ОБНОВЛЕНО

2018-01-11 00:56 | www.apa.az | 7

"Сегодня согласно международным рейтингам Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Все, что необходимо для нашей армии, мы делаем".

Как сообщает АПА, об этом на совещании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и обсуждению предстоящих задач, сказал президент Ильхам Алиев.

По словам главы государства, укрепляется материально-техническая база армии.

«Отстраиваются заново, капитально ремонтируются военные базы, городки, воинские части. 80 процентов наших военных городков, баз, частей уже отвечают международным стандартам. Ремонтные работы в остальных воинских частях, нуждающихся в ремонте, должны завершиться в предстоящие годы. Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия. В отличие от нищей Армении мы живем за свой счет, в том числе за свой счет наращиваем военную мощь. В отличие от Армении мы не ходим с протянутой рукой, никого не умоляем, не обращаемся за кредитами. Поэтому азербайджанская общественность и враг должны знать, что Азербайджанская армия и дальше будет усиливаться и готова выполнить любое задание», подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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17:36

«Военная мощь Азербайджана возросла».

Как сообщает АПА, об этом на совещании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и обсуждению предстоящих задач, сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что согласно мировому рейтингу азербайджанская армия является одной из самых сильных армий мира.

Господин президент также отметил, что в этом направлении будут приняты меры и закуплены новые виды оружия.