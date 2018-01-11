Глава государства: В Габала и Гусар будут протянуты железные дороги

2018-01-11 01:04 | www.oxu.az | 6

В инвестиционной программе на этот год нашел отражение вопрос реконструкции, ремонта железной дороги Баку-Ялама. Мы это начинаем. В то же время, свое решение найдет вопрос переноса железной дороги, в особенности той части, которая расположена близко к морю.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Глава государства подчеркнул, что это имеет большое значение как для туризма, потому что сейчас большая часть берега занята железной дорогой, в то же время по существующей дороге мы не можем перевозить столько грузов сколько хотим.

«Это значимый проект. В инвестиционную программу мы внесли еще один проект, связанный с развитием туризма. Это строительство железной дороги Леки-Габала. Таким образом, будет обеспечена прокладка железной дороги в город Габала. Сегодня после Баку Габала является вторым туристическим центром Азербайджана. Конечно, прокладка железной дороги к Габале ускорит приток туристов”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что в числе планов - прокладка в последующих годах железной дороги к лыжному курорту «Шахдаг»: «Конечно же этот проект мы должны координировать с железной дорогой Баку-Ялама. Потому что эта скоростная дорога необходима, чтобы прибыть в Шахдаг по железной дороге. Сегодня дорога Баку-Ялама не в том состоянии, чтобы там мог заработать скоростной поезд. Дорога Баку-Ялама и железная дорога к Гусару найдут свое решение в одном проекте. И это есть в наших планах. Поэтому хочу, чтобы общественность Азербайджана это знала»,- сказал Президент Ильхам Алиев.

A.M.

