Массовая драка между азербайджанцами и грузинами в Баку

2018-01-11 01:08 | www.oxu.az | 8

В Азербайджане в Сураханинском районе города Баку произошла массовая стычка между азербайджанцами и грузинами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report сообщает, что происшествие случилось в «грузинском» квартале поселка Бина с участием 9 человек.

В результате драки четверо получили различной степени повреждения. Двое из них граждане Азербайджана грузинского происхождения, оба 28-летние Папишвили Шенгели Масикоевич и Папиашвили Исак Давидович. Вместе с ними в больницу доставлены 30-летний Исмаилов Полад Магеррам оглы и 24-летний Солтанов Камран Расим оглы.

Сотрудники 30-го отделения Управления полиции Сураханинского района задержали троих подозреваемых в подстрекательстве драки.

По факту ведется расследование.

A.M.

