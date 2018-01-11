Президент: "БТК превратил Азербайджан в один из международных транспортных центров" - ОБНОВЛЕНО

2018-01-11 01:14 | www.apa.az | 7

“В 2017 году произошли исторические события в области энергетики. Одно из них – продление контракта по месторождению «Азери-Чыраг-Гюнешли» до 2050 года. Это позволит нам на протяжении еще многих лет – по меньшей мере до 2050 года – сохранить стабильным уровень добычи”.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

По словам главы государства, Это даст возможность, чтобы иностранные инвесторы и дальше вкладывали крупные инвестиции в нефтяной сектор Азербайджана: «Речь здесь идет о десятках миллиардов долларов. Конечно, эти инвестиции окажут позитивное влияние на все отрасли нашей экономики, имеется в виду открытие новых рабочих мест, создание новых местных предприятий. Разумеется, сохранение добычи нефти на стабильном уровне позволит нам планировать свое экономическое развитие и постепенно и дальше сокращать зависимость от нефти. В последние два года мы, можно сказать, в значительной степени добились этого».

Президент отметил, что продление срока контракта “Азери-Чираг-Гюнешли», помимо инвестиций, приносит стране другие важные дивиденды: «В первую очередь, доля SOCAR увеличивается с 11 до 25 процентов. 75 процентов прибыльной нефти останется азербайджанской стороне. Могу сказать, что для молодой, независимой страны это прекрасный результат, достигнутый с иностранными инвесторами в нефтяном секторе. Государственная нефтяная компания Азербайджана – SOCAR вместе с другими партнерами примет участие в этом деле в качестве оператора проекта, и за продление контракта, несмотря на то, что иностранные инвесторы вложат десятки миллиардов долларов, дополнительно в качестве бонуса нам будет выплачено 3,6 миллиарда долларов – равными частями в течение восьми лет. Первый транш будет предоставлен в этом году. Таково, если говорить коротко, основное значение «Азери-Чираг-Гюнешли».

Глава государства сказал, что обеспечена успешная реализация Южного газового коридора: «В начале года в Азербайджане в третий раз было проведено заседание Консультативного совета «Южного газового коридора». Были обсуждены все необходимые вопросы, и в течение года обеспечивалась реализация проекта. По последним данным, реализация проекта «Шахдениз-2» достигла 99 процентов, можно сказать, завершилась. Южно-Кавказский трубопровод, соединяющий Азербайджан с Грузией, реализован на 93 процента, а реализация проекта TANAP равна 90 процентам. Это уже показывает, что Южный газовый коридор реализован. Что же касается проекта ТАР, то и там работы идут, можно сказать, по графику. Как вам известно, в проекте ТАР Азербайджан не обладает основной долей. Наша доля там составляет 20 процентов, но мы участвуем. Как мне сообщили, реализация данного проекта находится на уровне 60-62 процентов».

Президент Ильхам Алиев сказал, что эти два важных проекта в энергетической сфере и дальше будут обеспечивать успешное развитие страны и позволят больше заниматься развитием ненефтяного сектора: «Считаю, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс стало важным событием не только для нашей страны, но и для региона, всего мира. Эта дорога начинается в Баку. Неслучайно, торжественная церемония открытия состоялась в Азербайджане. 504 километра железной дороги протяженностью 850 километров были построены, восстановлены на территории Азербайджана. Вам известно, что в реализации этой дороги Азербайджан взял на себя самую большую финансовую нагрузку. Реализация данного исторического проекта превратит и уже превращает Азербайджан в один из международных транспортных центров. За короткий срок – в течение всего двух месяцев после открытия дороги к нам из многих стран поступили обращения о присоединении к Баку-Тбилиси-Карс. Предприняты важные шаги в области реализации транспортного коридора Север-Юг. Азербайджан выполнил свои задачи, обеспечил строительство железной дороги до границы с Ираном, кроме того, построил железнодорожный мост. Таким образом, Азербайджан принял на своей территории все необходимые меры по данному проекту и готов внести вклад в связи с общей реализацией проекта».

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«Продление контракта по месторождениям Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года имеет большое значение».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Глава государства сказал, что успешно продолжается реализация Южного газового коридора: «Работы по «Шахдениз-2» исполнены на 99 процентов, по проекту Южно-кавказского газопровода – на 93 процента, по TANAP - на 90 процентов. Работы по TAP идут по графику. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс превратила Азербайджан в один из международных транспортных центров. Ряд стран уже обратились в связи с присоединением к этому проекту. Также предприняты важные шаги в направлении реализации транспортного коридора Север-Юг, обеспечено строительство железной дороги до границы с Ираном».