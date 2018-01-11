Совокупные валютные резервы Азербайджана выросли на 13% - министр

2018-01-11 01:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Совокупные валютные резервы Азербайджана выросли более чем на 13 процентов, сказал министр финансов Самир Шарифов на заседании Кабинета министров, прошедшем в среду под председательством Президента Ильхама Алиева и посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

Министр отметил, что по оперативным данным, внешнеторговый оборот за 11 месяцев 2017 года составил 21,8 миллиарда долларов, что на 12 процентов больше показателя аналогичного периода 2016 года.

“Экспорт товаров вырос на 19 процентов и превысил 14 миллиардов долларов. Особо стоит отметить, что экспорт ненефтяных товаров вырос на 24 процента. В целом в торговом балансе образовалось положительное сальдо более чем на шесть миллиардов долларов и как результат совокупные валютные резервы страны с начала года выросли на 4,5 миллиарда долларов или на 13,3 процента”, - сказал министр.

По словам Шарифова, доходы и расходы государственного бюджета на 2017 год были исполнены на 98 процентов по сравнению с утвержденным прогнозом и составили 16,447 миллиарда и 17,588 миллиарда манатов соответственно.