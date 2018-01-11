Президент Азербайджана: “В экономику страны вложены инвестиции в размере 14,6 миллиарда долларов” - ОБНОВЛЕНО

2018-01-11 01:41 | www.apa.az | 6

«В 2017 году экономика страны выросла, и это очень позитивный показатель. Валовой внутренний продукт, хотя и не намного, но увеличился. Больше всего радует, что вырос наш ненефтяной сектор, рост здесь составляет 2,5 процента. Ненефтяной сектор нашей промышленности увеличился на 3,6 процента, а сельское хозяйство – на 4,1 процента. Выросли наши валютные резервы».

Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

По словам главы государства, в минувшем году в нашей стране было реализовано много важных инфраструктурных и социальных проектов: «Эти проекты требуют крупных денег. Несмотря на это, в 2017 году наши валютные резервы увеличились на 4,5 миллиарда долларов и в настоящее время составляют примерно 42 миллиарда долларов. Учитывая численность населения нашей страны, считаю, что по объему валютных резервов на душу населения Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе».

Президент Ильхам Алиев сказал, что в экономику страны вложены инвестиции в размере 14,6 миллиарда долларов: «Растет наш экспортный потенциал. В 2017 году экспорт увеличился на 19 процентов, а ненефтяной экспорт – на 24 процента. Это – результат проделанной работы. Увеличивается наше население. Ежегодно оно увеличивается, по меньшей мере, на 100 тысяч человек. Растет потребление, увеличивается число туристов. В минувшем году нашу страну посетило почти на 500 тысяч туристов больше, чем в 2016 году. А это, естественно, приводит к увеличению потребления. Несмотря на это, стремительно растет наш ненефтяной экспорт, в том числе экспорт продовольственной продукции. Рост в течение года ненефтяного экспорта на 24 процента является результатом проделанной работы.

Импорт же вырос всего на 1 процент. И это естественно, потому что в первую очередь Азербайджан в еще большем объеме обеспечивает внутренний спрос за счет внутреннего производства, с другой стороны, увеличивается покупательная способность граждан. Таким образом, то, что импорт остался на стабильном уровне, считаю очень высоким результатом. А положительное сальдо нашего торгового баланса составляет 6,2 миллиарда долларов. Экономисты хорошо знают, что это прекрасный показатель. Уверен, что в этом году и в последующие годы наше сальдо всегда будет положительным. Считаю, что разница будет еще большей, таким образом, это является одним из важнейших факторов для улучшения нашего макроэкономического положения, сохранения стабильности курса маната.

Словом, основные показатели экономической сферы очень позитивны. Считаю, что любая страна может гордиться такими результатами. И мы гордимся тем, что завершили 2017 год с такими прекрасными результатами».

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17:37

«Экономический Форум в Давосе отвел Азербайджану 35 место по конкурентоспособности в 2017 году. С этой точки зрения наша страна сохраняет свое лидерство на пространстве СНГ».

Как сообщает АПА, об этом сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Он сказал, что в 2017 году увеличился ВВП Азербайджана, а также наблюдался рост в ненефтяном секторе: «В ненефтяной промышленности рост составил 3,6%, в сельском хозяйстве – 4,1%. Валютные резервы выросли на 4,5 млрд. долларов и достигли 42 млрд. долларов».

Президент отметил, что в прошлом году был реализован ряд важных проектов: «В азербайджанскую экономику было инвестировано 14,6 млрд. долларов. Экспорт вырос на 19%, ненефтяной экспорт – на 24%. Сохранение импорта на стабильном уровне является большим достижением. Каждая страна может гордиться такими результатами. Развитие регионов всегда находилось в центре внимания. В прошлом году я посетил более 30 районов и на месте ознакомился с ходом выполнения поручений. В регионах были открыты новые предприятия. В прошлом году были открыты 221 тыс. рабочих мест, 117 тыс. из которых постоянные. Безработица составила 5%, бедность – 5,4%. И это один самых хороших результатов в мире».