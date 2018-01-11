Корабль иранских ВМФ столкнулся с волнорезом в Каспийском море – ФОТО + ВИДЕО

2018-01-11 01:43 | www.oxu.az | 6

Сегодня, во время шторма на каспийском побережье в районе базы ВМФ Ирана порта Бендер-Энзели (Иран), военный корабль «Damavand» иранского флота, налетел на волнорез.

Как передает Oxu.Az, сообщается, что в момент инцидента, на палубе присутствовали 18 человек, шесть из которых упали за борт. В ходе спасательной операции весь экипаж был эвакуирован. О состоянии пострадавших не сообщается.

فيديو // وكالات انباء ايرانية : ارتطام مدمرة دماوند في بحر قزوين برصيف بحري في ميناء انزلي جراء الجو العاصف و تعرضها لاضرار pic.twitter.com/Sk1YOXqeBH — Hazem Kalasحازم كلاس (@Hazem_Kallass) 10 января 2018 г.

A.M.

