Президент Ильхам Алиев: В последующие годы должна проводиться работа над уменьшением внешнего госдолга

2018-01-11 02:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В последующие годы должна проводиться работа для снижения внешнего государственного долга.

Об этом, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

“Мы должны стараться увеличить доходы Нефтяного фонда. В целом, наши валютные резервы, валютные резервы и Государственного нефтяного фонда увеличиваются с каждым годом. Конечно это даст нам возможность выделить средства для стоящих перед страной важных проектов и обеспечить экономическую устойчивость нашей страны. Объем валютных резервов и их рост дают нам экономическую свободу. Мы не зависим ни от одной финансовой структуры. Мы берем кредиты. Но я должен отметить и то, что мы должны проводить более серьезную политику в отношении взятия кредитов», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в последующие годы должна проводится работа над уменьшения внешнего государственного долга страны .

«Сегодня наш внешний государственный долг находится на приемлемом уровне. Мы в положительном смысле являемся одной из передовых стран на мировом уровне по объему внешнего государственного долга. Но я поставил задачу, мы должны постараться не увеличивать внешний государственный долг после этого, а наоборот, уменьшить его.

Увеличение валютных резервов дает нам экономическую свободу. Как я отметил, мы сами выдаем кредиты и не зависим от зарубежных кредитования. Даже когда цены на нефть были на очень низком уровне мы не допустили никаких задержек в финансировании "Южного газового коридора", являющимся стратегически важным для страны, и можно сказать, что данный проект уже близок к завершению. Следовательно, высокий уровень валютных резервов укрепляет экономическую независимость. Что в свою очередь укрепляет нашу политическую независимость», - сказал глава государства.



Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является одной из стран мира, проводящих независимую политику.

«Количество таких стран невелико, и это не присуще с небольшим по площади и числу населения странам. Мы же идем по пути независимости, и свободная, независимая жизнь для нас превыше всего. Поэтому наш экономический потенциал нужен нам не только для решения экономических вопросов. Наш экономический потенциал увеличивает нашу политическую силу, усиливает наше положение в регионе, дает возможность правильно определить и исполнить долгосрочную стратегию нашей страны. Конечно же наша экономическая мощь сыграла основную роль при финансирования проектов «Южный газовый коридор», «Баку-Тбилиси-Джейхан», «Баку-Тбилиси-Карс», «Север-Юг» и других важных проектов. Для исполнения важных стратегических проектов мы привлекали и зарубежные кредиты. Но если бы не наше крепкое экономическое положение, мы бы не смогли получить эти кредиты. Мы хорошо помним, что, когда у нас не было денег, число желающих предоставить нам кредит было небольшим, их практически не было. Как только мы укрепились экономически, и средства Нефтяного фонда стали увеличиваться, число желающих предоставить нам кредиты выросло, и мы уже делаем выбор.

Одним словом, уровень нашего внешнего долга должен сокращаться. В бюджете на текущий год предусмотрены средства для покрытия внешнего долга. Основная задача в том, чтобы мы не привлекали внешние займы для не слишком важных проектов. Мы должны привлекать внешние займы только для технологически важных проектов. Но привлекать зарубежные кредиты под строительство какого-то здания или для другого проекта, который мы можем реализовать за счет собственных средств, неправильно», - сказал Президент Ильхам Алиев.



Глава государства выразил уверенность, что объем инвестиций в текущем году останется на прошлогоднем уровне.

«Как я отметил, в прошлом году было инвестировано 14,6 миллиарда долларов. Конечно же давать точный прогноз в начале года сложно. Но мы провели подсчеты и ожидаем около 15 миллиардов долларов инвестиций. Это число может вырасти, и мы должны постараться, чтобы оно выросло. Потому, что сегодня Азербайджан превратился в очень привлекательную для инвестирования страну. Экономическая стабильность, валютные резервы, политическая стабильность и коммерческая привлекательность реализуемых в Азербайджане проектов помогут нам в привлечении зарубежных инвестиций», - сказал глава государства.

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