Для выплаты компенсаций вкладчикам банков в ADİF перечислено 545 млн. манатов

2018-01-11 02:33 | www.apa.az | 7

«Как в регионе, так и Азербайджане наибольший ущерб от негативного влияния на экономику внешних шоков получили банки».

Как сообщает «АПА-Экономикс», об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

По его словам согласно принятому в Азербайджане в 2016 году специальному закону, размещенные в частных коммерческих банках застрахованные вклады полностью гарантированы со стороны государства.

«Вследствие этого абсолютное большинство банковских вкладчиков полностью застрахованы от ущерба. В рамках мер по оздоровлению банковского сектора для выплаты компенсаций вкладчикам ряда банков Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADİF) получил 545 миллионов манатов», сказал С.Шарифов.