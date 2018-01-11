Салим Муслимов: “Работающим пенсионерам предоставлена возможность увеличивать собственные пенсии через каждые 72 месяца”

2018-01-11 03:18 | www.apa.az | 6

Работающим пенсионерам предоставлена возможность, пользуясь накопленными на счетах средствами, увеличивать собственные пенсии через каждые 72 месяца.

Как сообщает «АПА-Экономикс», об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

По словам министра, в течение шести месяцев 17 тысяч 430 пенсионеров воспользовались этим правом, а их ежемесячная пенсия увеличилась в среднем на 146 манатов.

С.Муслимов отметил, что объем взносов социального страхования из внебюджетного сектора по сравнению с 2016-ым годом возрос на 10,8%, составив 1 млрд. 338 млн. манатов. Бюджетный прогноз был выполнен на 103%.