Группа бандитов ограбила ювелирный магазин в Париже на €4,5 млн

2018-01-11 03:28 | www.trend.az | 5

Группа из пяти грабителей совершила вечером в среду нападение на ювелирный магазин при гостинице "Ритц", похитив драгоценности на €4,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

По его данным, преступники пожарными топорами разбили витрины бутика. Трое из них были задержаны охраной и вызванным нарядом полиции. Двум другим удалось скрыться с добычей.

На Вандомской площади Парижа, где расположено здание гостиницы "Ритц", находятся бутики крупнейших ювелирных фирм Франции. В течение последних пяти лет на них неоднократно совершали дерзкие нападения грабители, причем в большинстве случаев задержать никого на месте преступления не удавалось.