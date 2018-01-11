Военные США уничтожили трех лидеров "Аль-Каиды"

2018-01-11 03:31 | www.apa.az | 6

Три лидера террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове (АКАП) были уничтожены в результате авиаударов США в Йемене.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», 20 ноября в провинции Эль-Бейда был убит Абу Умар аль-Санаани, он входил в руководящий комитет АКАП. 15 декабря в результате авиаудара в той же провинции погиб координатор внешних операций Микдад аль-Санаани.

Кроме того, 19 декабря в провинции Мариб был уничтожен Хабиб аль-Санаани - посредник, имеющий связи с лидерами АКАП и отвечающий за переброску оружия, взрывчатых веществ и финансов.