Подозреваемому в совершении взрыва в Нью-Йорке предъявили официальные обвинения

2018-01-11 05:01 | www.trend.az | 7

Большое жюри присяжных признало достаточными имеющиеся у прокуратуры материалы для предъявления в официальном порядке обвинений в совершении взрыва в Нью-Йорке выходцу из Бангладеш Акайеду Улле, передает ТАСС со ссылкой на заявление министерства юстиции США.

27-летнему Улле инкриминируется, в частности, оказание материальной поддержки иностранной террористической организации, использование оружия массового поражения, совершение взрыва в общественном месте.

В случае признания вины Улле грозит пожизненное заключение. Как ожидается, подозреваемый предстанет перед федеральным судом в нью-йоркском районе Манхэттен в четверг, где ему будут зачитаны официальные обвинения. Дата начала слушаний по существу по данному делу пока неизвестна.

"Как говорится в обвинительном заключении, Акайед Улла собрал самодельную бомбу и привел ее в действие в системе общественного транспорта в центре Нью-Йорка, чтобы нанести вред как можно большему числу людей и распространить вдохновленное ИГ (экстремистская группировка "Исламское государство") насилие на американской земле", - приводятся в заявлении слова исполняющего обязанности помощника генерального прокурора США Даны Бенти.