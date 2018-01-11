Президент Ильхам Алиев: “В этом году, по меньшей мере, 20 тысяч вынужденных переселенцев будут обеспечены жильем” - ОБНОВЛЕНО

2018-01-11 05:25 | www.apa.az | 6

«Проблемы вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания. В этой точки зрения 2017 год также был знаменательным, 2300 семей были переселены в новые дома, квартиры. Таким образом, более 12 тысяч переселенцев обеспечены новыми домами, квартирами».

Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своей заключительной речи на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

По словам главы государства, в 2018 году в Азербайджане примерно вдвое увеличится число вынужденных переселенцев, которые будут обеспечены новым жильем: «В 2017 году мы переселили 12 тысяч человек в новые квартиры, дома. В этом году, по меньшей мере, 20 тысяч человек должны быть переселены в новые дома и квартиры. Этот показатель может быть и больше»

Президент отметил, что восстановление села Джоджуг Мерджанлы – историческое достижение: «Сейчас прекрасный поселок, состоящий из 150 домов, живет новой жизнью. Переселенцы вернулись, возвращаются в данный поселок, и это – историческое, знаменательное событие. На примере Джоджуг Мерджанлы Азербайджанское государство еще раз показало, что никогда не смирится с оккупацией. Азербайджанский народ никогда не смирится с таким положением, и все переселенцы живут одной мечтой – побыстрее вернуться на родные земли. Восстановление, реконструкция в короткий срок Джоджуг Мерджанлы показывает, что мы в течение короткого времени проведем все ремонтно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, заново отстроим города и села, и в наши города и села, находящиеся сегодня в тяжелом положении, разрушенном состоянии, в скором времени вернется жизнь».

Глава государства отметил, что одновременно в 2017 году был возведен новый городок для 1170 семей в поселке Шихарх: «Это тоже знаменательное событие. И не только потому, что создан большой городок для переселенцев. А потому, что поселок Шихарх является территорией, находившейся в свое время под оккупацией. Эта территория была очищена, освобождена от армянских оккупантов, и возведение на этом месте нового большого городка еще раз показывает, что Нагорный Карабах – наша исконная земля».

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18:15

Как сообщает АПА, об этом сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своей заключительной речи на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Президент сказал, что в 2018 году свою работу начнут 3 центра «ASAN Xidmət», а также будет начато строительство еще 5 центров.

Отметив, что в 2018 году будут приняты необходимые меры для стабильности макроэкономической ситуации в стране, глава государства сказал, что развитие ненефтяного сектора всегда находилось в центре внимания.

Президент сказал, что в 2018 году будет продолжена выдача льготных кредитов предпринимателям, проведена работа по открытию новых рабочих мест. Глава государства подчеркнул, что с целью исполнения программы самозанятости предусмотрено выделение средств.

Глава государства подчеркнул, что реализация социальных инфраструктурных проектов будет продолжена: «В регионах будут построены школы модульного типа. В районах, столице будут осуществляться строительство и ремонт школ и медицинских учреждений».

Президент Ильхам Алиев отметил, что будет продолжен процесс создания промышленных кварталов, предприняты шаги для развития сельского хозяйства, а также предусматривается открытие новых фабрик ковров. Глава государства сказал, что были достигнуты положительные результаты в отраслях хлопководства, шелководства, фундуководства, табаководства, чаеводства, цитрусоводства, внимание к этим сферам будет оказываться и впредь.

Подчеркнув, что будут приняты дополнительные меры в связи с развитием животноводства, приобретением новой сельскохозяйственной техники, развитием оливководства и пчеловодства, Ильхам Алиев отметил важность создания торговых представительств.