Президент: “Будет проложена железная дорога в Гусар и Габалу”

2018-01-11 05:54 | www.apa.az | 6

«В инвестиционной программе на этот год нашел отражение вопрос реконструкции, ремонта железной дороги Баку-Ялама. Одновременно свое решение найдет вопрос переноса железной дороги Баку-Астара, в частности той ее части, которая расположена близко к морю».

Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

По словам главы государства, это будет иметь большое значение как для туризма, так и для перевозки грузов.

«В инвестиционную программу внесен еще один проект - строительство железной дороги Леки-Габала. Сегодня Габала является вторым туристическим центром Азербайджана после Баку. Прокладка железной дороги к Габале ускорит приток туристов. В ближайшие годы также планируется построить железную дорогу на горнолыжный курорт Шахдаг. Дорога Баку-Ялама и железная дорога к Гусарскому району найдут свое решение в едином проекте», сказал глава государства.