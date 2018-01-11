У берегов Китая на нефтяном танкере произошел взрыв

2018-01-11 06:11 | www.apa.az | 7

На иранском нефтяном танкере, который столкнулся с гонконгским сухогрузом и загорелся в Восточно-Китайском море, произошёл взрыв.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство транспорта КНР.

На месте происшествия временно приостановлены работы по ликвидации огня.

Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 - граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. Во вторник спасатели нашли тело одного моряка. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены.