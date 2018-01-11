У берегов Китая на нефтяном танкере произошел взрыв

2018-01-11 06:23 | www.trend.az | 8

На панамском нефтяном танкере, который столкнулся с гонконгским сухогрузом и загорелся в Восточно-Китайском море, произошёл взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта КНР.

"В связи с тем, что 10 января в 13.35 на танкере SANCHI произошёл взрыв, на месте происшествия временно приостановлены работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда отодвинуты на безопасное расстояние. Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов", — говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Взрыв на танкере, который перевозил 136 тысячи тонн газового конденсата, создаёт потенциальную угрозу для экологии.