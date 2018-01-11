Совбез ООН отметил возможность снижения напряженности вокруг КНДР

2018-01-11 07:13 | www.trend.az | 6

В Совете безопасности ООН отметили возможность снижения напряжённости на Корейском полуострове и дальнейшей денуклеаризации, заявил журналистам председатель Совета Безопасности ООН в текущем месяце, постпред Казахстана Кайрат Умаров, передает РИА Новости.

"Члены Совета безопасности приветствовали последние шаги и контакты между КНДР и Республикой Кореей. Члены Совета безопасности отметили, что такой предварительный диалог между двумя корейскими государствами может открыть возможности для укрепления доверия на Корейском полуострове, снизить напряженность и привести к денуклеаризации", — сказал Умаров журналистам после консультаций СБ ООН.

В минувший понедельник в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна.