Назначен замглавы коневодческого объединения Туркменистана

2018-01-11 09:13 | www.trend.az | 7
АШХАБАД /Trend/ - Заместителем генерального директора государственного объединения «Туркмен атлары» (Туркменские кони) назначен Нургелди Италмазов.
Соответствующее постановление подписал президент страны.
В Туркменистане конный спорт пользуется особой популярностью и имеет древние традиции. В стране учреждена международная ассоциация ахалтекинского коневодства со штаб-квартирой в Ашхабаде.
В марте 2017 года сообщалось, что Туркменистан планирует подать заявку в ЮНЕСКО на включение ахалтекинских коней в список Всемирного наследия.
Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил составить каталог скакунов ахалтекинской породы - реестра представителей её элиты с перспективой международной регистрации.
По всей стране действуют конноспортивные комплексы, ежегодно отмечается Праздник туркменского скакуна.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)
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