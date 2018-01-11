Назначен замглавы коневодческого объединения Туркменистана

2018-01-11 09:13 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем генерального директора государственного объединения «Туркмен атлары» (Туркменские кони) назначен Нургелди Италмазов.



Соответствующее постановление подписал президент страны.



В Туркменистане конный спорт пользуется особой популярностью и имеет древние традиции. В стране учреждена международная ассоциация ахалтекинского коневодства со штаб-квартирой в Ашхабаде.



В марте 2017 года сообщалось, что Туркменистан планирует подать заявку в ЮНЕСКО на включение ахалтекинских коней в список Всемирного наследия.



Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил составить каталог скакунов ахалтекинской породы - реестра представителей её элиты с перспективой международной регистрации.



По всей стране действуют конноспортивные комплексы, ежегодно отмечается Праздник туркменского скакуна.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.