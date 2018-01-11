Мэр Тбилиси назвал приоритеты на 2018 год

2018-01-11 09:22 | www.trend.az | 6

Развитие транспортной системы и восстановление исторической части Тбилиси будут главными приоритетами работы мэрии в 2018 году. Об этом сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании городского правительства, передает Новости-Грузия.

Мэр Тбилиси пообещал, что в этом году будут проведены мероприятия для улучшения системы общественного транспорта.

«Будут осуществлены дорожные проекты, которые значительно разгрузят автомобильное движение на конкретных участках. Нам известно, что в этом направлении есть серьезное недовольство и проблемы в плане пробок», — отметил Каладзе.

Как уже сообщалось, мэрия в конце февраля собирается запустить пилотный проект: на 14 улицах города маршрутные микроавтобусы будут останавливаться только на остановках. Кроме того, мэрия проводит инфраструктурные работы на примерно 259 остановках, чтобы они не создавали препятствий для дорожного движения.

На заседании городского правительства Каладзе также отметил начало масштабного проекта реставрации площади Орбелиани и реконструкции расположенных близ территории зданий.