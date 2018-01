Quake in Azerbaijan’s Lerik district

Baku, Azerbaijan, Jan. 11

Trend:

A magnitude 3.4 earthquake occurred at 07:13 (GMT +4) in Azerbaijan’s Lerik district on Jan. 11, the Republican Seismic Survey Center of the country’s National Academy of Sciences (ANAS) said.