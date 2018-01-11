GM Uzbekistan не будет снижать цены на легковые автомобили

2018-01-11 09:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане не предусматривается снижение цен на отечественные легковые автомобили, несмотря на изменение ставки акцизного налога, сообщила GM Uzbekistan.

Указом президента Узбекистана от 2 сентября 2017 года «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» было определено, что цены и тарифы на товары, работы и услуги, а также минимальные требования к уставным капиталам обществ определяются только в национальной валюте.



Узбекский производитель объяснил, зачем был снижен акциз, и почему это не отразится на снижении конечной стоимости его продукции.

Чтобы избежать резкого скачка цен на автомобили отечественного производства в условиях изменения курса национальной валюты, постановлением Кабинета министров от 5 сентября 2017 года «О дополнительных мерах по совершенствованию ценообразования на продукцию, производимую АО GM Uzbekistan» утвержден уровень оптово-отпускных и розничных цен. Стоимость легковых автомобилей зафиксирована по курсу ЦБ Узбекистана на 31 августа (4210,35 сума).

В целях компенсации отрицательного влияния изменения курса на деятельность GM Uzbekistan в расчетах оптово-отпускных и розничных цен ставка акцизного налога для легковых автомобилей АО «GM Uzbekistan» (в сентябре 2017 года - прим. редакции) была принята на уровне 5 процентов", - сообщается в пресс-релизе компании.

По данным автопроизводителя, это позволило компенсировать увеличение расходов в связи с курсовой разницей и обеспечить стабильность уровня розничных цен на легковые автомобили.