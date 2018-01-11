Пассажир попавшего в шторм круизного лайнера выложил видео удара стихии

2018-01-11 09:36 | www.oxu.az | 6

Пассажир круизного лайнера Norwegian Breakaway выложил в сеть кадры, на котором корабль проходит сквозь мощный циклон.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, пользователь RedCurtainEnt оказался среди четырех тысяч пассажиров лайнера, вышедшего в новогодний рейс из Нью-Йорка на Багамы 27 декабря.

На обратном пути корабль попал в сильный снежный шторм, который, как пишет Mashable, можно было обойти, но капитан настоял на неизменности курса.

Блогер скомпилировал кадры наиболее «захватывающих» моментов круиза — океанский шторм с метелью, затопленные коридоры, и пассажиры, пытающиеся не свалиться от непрекращающейся трехдевной качки.

Breakaway вернулся в Нью-Йорк 5 января без серьезных инцидентов.

Э.А.

