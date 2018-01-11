Триста азербайджанцев предъявили Авакову ультиматум

2018-01-11 09:45 | www.oxu.az | 6

В среду, 10 января, более трехсот человек, представителей азербайджанской диаспоры Украины, собрались около здания республиканского МВД в Киеве, чтобы выразить свое возмущение бездействием правоохранительных органов страны.

Как передает Oxu.Az, aзербайджанские предприниматели считают главу МВД Украины Арсена Авакова лично виновным в разгуле бандитизма, при этом упоминаются этнические мотивы расправ с азербайджанцами.

Наши соотечественники выдвинули ультиматум с требованием в течение недели вернуть всех похищенных силовиками и бандитами азербайджанцев – это более двадцати человек. В противном случае предприниматели обещают атаковать полицейские участки и базы украинских националистов.

Активисты сообщили, что к аналогичным акциям готовы тысячи граждан других национальностей – казахи, греки, венгры и другие. У них, как подчеркивается, ситуация с бизнесом не лучше, а виноватыми в разгуле коррупции, рейдерства и вымогательства называют Арсена Авакова и его националистические формирования, которые живут за счет рэкета торговцев и строителей.

Э.А.

