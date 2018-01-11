Официальный курс маната к мировым валютам на 11 января (версия 2)

2018-01-11 09:53 | www.trend.az | 7
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:27)
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0312 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.
|
Курсы валют и драгметаллов
|
11.01.17
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1,7001
|
1 евро
|
1 EUR
|
2,0312
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1,3386
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0,0912
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0,844
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0,5255
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0,4629
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0,1368
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0,1587
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0,0795
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0,279
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0,2608
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0,2728
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0,6622
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0,0267
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2,2937
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0,0127
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0,0041
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0,2076
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1,7359
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0,4963
|
1 канадский доллар
|
1 CAD
|
1,3548
|
1 кувейтский динар
|
1 KWD
|
5,6374
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