Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов

2018-01-11 09:54 | www.trend.az | 7

Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Падение курса произошло после того, как Сеул объявил о намерении полностью запретить торговлю криптовалютами.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 07.54 мск биткоин дешевел на 8,7%, до 13,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 6,3%, до 13,36 тысячи долларов, на GDAX — на 6,3%, до 13,47 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 11%, до 13,25 тысячи долларов.

Министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил, что страна готовит законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами в стране, сообщает телеканал CNBC. По словам министра, власти обеспокоены ситуацией вокруг виртуальных валют. Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.