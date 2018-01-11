В России в ДТП погибли 6 человек

2018-01-11 10:07 | www.apa.az | 6

Шесть человек погибли и трое получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в Новосибирской области, где Toyota Opa на встречной полосе столкнулась с Honda Stream.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ГУМВД по региону.

«Сегодня около 10.30 на 111 километре трасы Р-256 «Новосибирск-Барнаул» произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Toyota Opa, двигаясь по трассе, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream», - говорится в сообщении.

В результате аварии от полученных травм на месте погибли шесть человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также руководители госавтоинспекции области - и.о. замначальника УГИБДД Виктор Бондарев и начальник ГИБДД по Черепановскому району Григорий Панфилов. По факту ДТП проводится проверка доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.