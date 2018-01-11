Galaxy A8 и A8+ - новые смартфоны от Samsung

2018-01-11 10:00 | www.oxu.az | 6

Не успели пройти новогодние праздники, как уже везде разлетелась новость о новинке от Samsung. А именно, о новой линейке смартфонов Galaxy A8 и A8+, которые, к радости пользователей, не обойдут стороной и наш рынок.

Данная новая линейка смартфонов Galaxy A8 и A8+ на азербайджанском рынке появится к концу января.

Samsung оснастил A8 и A8+ «безграничным» дисплеем, но в отличие от предшественников, по размерам это будет самым большим показателем дисплеев для А-серии на сегодняшний день. Такой огромный дисплей –это, несомненно, преимущество и комфорт как при просмотре фильмов, так и при обычном использовании.

Также, как и в серии А 2017 года, в дизайне смартфона использованы плавные линии. Благодаря высокой эргономичности, Galaxy A8 и A8+ удобно лежат в руке. А металлическая боковая рамка придает смартфону элегантность и ощущение премиальности. Задняя крышка корпуса выполненная из пластика и стекла, приятна на ощупь и дополняет образ, делая его легким и невесомым.

Новые смартфоны будут оснащены самой лучшей, на данный момент, фронтальной камерой на рынке со сдвоенным модулем. Две передние камеры позволят запечатлеть все то, что оставалось невозможным с помощью одной стандартной камеры. Теперь эффект «Бокэ», так полюбившийся многим, можно будет использовать для селфи. «Живой фокус» позволит Вам сделать на фотографиях акцент на действительно важных деталях.

Также добавьте к этому возможность применения различных стикеров, использование бьюти-эффектов прямо во время съемки, и вы получите идеальный фотоаппарат, встроенный прямо в вашем смартфоне. Основная же камера будет оснащена светочувствительным объективом, который позволяет ярко снимать даже в темных помещениях.

Если рассматривать начинку, то новые смартфоны оснащены улучшенными параметрами, сильным процессором, что делает их довольно мощными.

Galaxy A8 и A8+ - смартфоны, которые, несомненно, займут успешную нишу на рынке и обрадуют многих пользователей и любителей гаджетов. Не знаю, как вы, а я с нетерпением жду «первопроходца» 2018 года от Samsung.

Дополнительную информацию о новых смартфонах Samsung Galaxy A8 и A8+ можно будет получить из сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Telecom, KontaktHome, Maxi.Az и Soliton.