Азербайджан может стать полноправным членом Форума стран экспортеров газа - генсек

2018-01-11 10:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Есть неплохие шансы на то, что Ирак, Казахстан и Азербайджан могут перейти в разряд полноправных членов Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

Об этом в интервью журналу “Нефтегазовая вертикаль” сказал генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин.

Сентюрин отметил, что планирует провести работу с теми странами, которые сейчас являются наблюдателями: “Надеюсь убедить их повысить уровень своего участия в организации”.

Он отметил, что структура поставщиков и потребителей на мировом рынке природного газа серьезно изменилась за последние годы, в том числе благодаря развитию СПГ, позволившего значительному числу новых стран выйти на рынок природного газа в качестве поставщиков.

“Наибольший интерес для расширения географии присутствия ФСЭГ, на мой взгляд, представляют регионы Африки, а также Юго-Восточной и Центральной Азии. Разумеется, это потребует тщательной проработки с каждой конкретной страной и пока нельзя говорить о конкретном списке кандидатов, но если говорить навскидку,то на ум приходят такие государства, как Ангола, Индонезия, Туркменистан, Узбекистан и Малайзия. Важным критерием для поиска потенциальных членов должен быть их статус нетто-экспортеров газа, что позволит сохранить способность Форума приходить к согласованным решениям по острым вопросам”, - сказал генсек.