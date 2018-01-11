День самоубийц

2018-01-11 10:10 | www.oxu.az | 6

8 января этого года сразу два молодых человека, оба 1995 года рождения – житель Лерикского района Малик Джахангиров, и житель Гянджи Рашад Мустафазаде, покончили с собой в Баку.

Первый утопился в море на территории Приморского парка, второй бросился под поезд метро на станции «Улдуз».

Эти трагедии заставили нас вновь поднять тему участившихся случаев самоубийств в нашей стране.

Что же могло подтолкнуть молодых, полных планов на будущее, людей, свести счеты с жизнью?

Специалисты в сфере психического здоровья рассматривают суицид как акт аутоагресии и призыв о помощи. Согласно статистике, суицид занимает второе место среди причин смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет. При этом, около трети людей, совершивших попытку самоубийства, рано или поздно ее повторяют, а некоторые не отступаются, пока не реализуют свое намерение.

За комментариями мы обратились к специалистам.

Доктор Азиз Мустафаев, психиатр Alliance Clinic (Баку, Азербайджан):

«Причины самоубийств могут быть самыми разными – психологические, социальные, проблемы в семье. Есть группы риска, в которых вероятность суицида выше.

Например, возрастной промежуток, в котором чаще всего совершаются самоубийства – от 15 до 44 лет. Немалую роль играет и семейное положение – у людей одиноких, разведенных, потерявших супруга, риск совершить суицид выше.

Также в группу риска входят люди, предпринимавшие уже ранее попытку покончить с собой.

Провоцируют суицид и резкие изменения в жизни – потеря близких, работы, смена места жительства. Немаловажным фактором являются и тяжелые условия жизни.

Одной из причин суицида может быть нетрадиционная сексуальная ориентация – из-за неприятия общества и семьи, из-за социальных факторов, отношения к таким людям в обществе. Также у этой группы наблюдается высокий риск депрессий и прочих психических расстройств.

Алкоголизм и наркозависимость тоже могут стать причинами самоубийства.

Еще риском являются медицинские проблемы - серьезные заболевания соматики и психики, такие как эпилепсия, инсульт, травма головы, деменция, онкология; психические расстройства – депрессия, шизофрения; тревожные расстройства – неврозы, психопатии особенно – асоциальное расстройство личности.

Провоцируют самоубийства и имеющиеся в прошлом случаи суицида в семье.

Существует и форма пассивного суицида, т.н.хронического, когда люди отказываются от лечения серьезных заболеваний, например таких, как диабет или гипертония.

В ряде случаев родные и близкие могут заметить тревожные признаки: примерно треть людей, готовящихся к суициду, довольно часто озвучивают свои планы, либо намекают на них теми или иными действиями или словами.

Если есть хоть малейшее подозрение, что человек думает о самоубийстве, его в обязательном порядке должен обследовать психиатр».

Лейла Фурси, кандидат психологических наук, доцент кафедры Социология и Психология ФГБОУ ВПО АГТУ (Астрахань, Россия):

«Причины каждого самоубийства лежат достаточно глубоко. Но если говорить в целом, после Нового года, количество суицидов резко возрастает. Причинами постновогодних суицидов могут быть следующие факторы:

- До Нового года принято подводить итоги, загадывать желания, или ставить цели на следующий год. Если человек понимает, что большинство целей являются недостижимыми, а его желания входят в противоречие с реальностью, возникает диссонанс, когнитивный или другого рода, что может спровоцировать попытку суицида.

- Новый год – праздник семейный, соответственно, люди оказываются на достаточно длительный период времени «внутри семьи» или погруженными в семейные отношения и застарелые семейные драмы и обиды. Приближение праздника, суета и некоторая эйфория обостряют конфликт, что также может привести к попыткам суицида.

- Одинокие люди в период новогодних праздников, особенно т.н. трудоголики, начинают острее ощущать свое одиночество. Ну и соответственно, банальная причина – постновогодняя интоксикация, но она становится лишь катализатором попытки суицида.

Самая главная причина суицида – депрессия. Установлено, что 90% людей, покончивших жизнь самоубийством, в момент смерти страдали тем или иным психическим заболеванием, нередко - в тяжелой форме. Самым распространённым психическим расстройством является депрессия, а потому именно ее следует считать одной из основных причин суицидального поведения. Основной фактор развития суицидальных настроений – запущенные формы различных психических заболеваний (депрессия, биополярное расстройство, шизофрения), поэтому своевременная профессиональная помощь психотерапевта или психиатра в подобных случаях способна сохранить человеку жизнь.

Следует учитывать, что причиной развития депрессии может стать целый ряд факторов, включая наследственную предрасположенность. Не исключено, что человек, ранее не проявлявший суицидального поведения, а потом «внезапно» покончивший с собой, страдал от депрессии.

Поэтому обязательно необходимо обратить внимание общественности на профилактику суицидального поведения на работе, и необходимость т.н. «телефонов доверия» и экстренной психологической помощи – они должны висеть во всех общественных местах».

Алия Исмаилзаде

