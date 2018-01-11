Новосибирская область России намерена экспортировать в Азербайджан зерно

2018-01-11 10:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Аграрии Новосибирской области России планируют наладить поставки зерна в Азербайджан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Зерно также планируется поставлять в Иран, Китай, Монголию и Турцию.

Отмечается, что такие зерновые экспрессы ранее не отправлялись: “В данный момент еще 250 вагонов находятся под погрузкой на тех элеваторах, которые заключили договоры с крупнейшей в России трейдинговой организацией - Объединенной зерновой компанией (ОЗК)”.