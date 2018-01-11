O meslekler 35 yaşına kadar askerlik yapmayacak

2018-01-11 10:25 | www.trend.az | 1

Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Milli Savunma ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevkleri ertelendi.

Buna göre HSK'nın göndereceği listedeki isimler 35 yaşına kadar askere alınmayacak.

Milli Savunma ve Adalet bakanlıkları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) arasında, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Darbe girişiminin ardından, 5 binin üzerinde yeni hâkim ve savcı mesleğe kabul edildi. Ancak bu isimlerin önemli bir kısmının askerlik hizmetini yapmamış olması, bir kez daha Adalet Bakanlığı ve HSK’yı harekete geçirdi. Bu isimlerin hemen askere alınmasının yargıda ciddi bir boşluk doğuracağı dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile temasa geçildi.

"SEVK TEHİR PROTOKOLÜ"