В Фонд страхования от безработицы поступит 89 миллионов манатов

2018-01-11 10:34 | www.oxu.az | 6

В 2018 году доходы Фонда страхования от безработицы, формирующиеся за счет страховых взносов в размере одного процента от заработной платы, прогнозируются в размере 89 миллионов манатов.

Как передает Oxu.Az, из прогнозируемых 89 миллионов манатов, которые Фонд израсходует в этом году, 37,6 % или 33,5 млн манатов составят страховые взносы от безработицы, что превышает размер предусмотренных для этой цели средств в 1,9 раза.

40,2 % или 35,8 млн манатов будут направлены на мероприятия по содействию самозанятости, которой планируется охватить почти 8 тысяч семей.

Л.А.

