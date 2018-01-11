Салим Муслимов: Число обратившихся в органы занятости Азербайджана сократилось за год в 1,7 раза

2018-01-11 10:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Число обратившихся в органы занятости Азербайджана сократилось за год в 1,7 раза, сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на заседании Кабинета министров, прошедшем в среду под председательством Президента Ильхама Алиева и посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

По его словам, в 2017 году на рынке труда страны, куда вошли 111 тысяч человек из числа молодой рабочей силы, удалось сохранить стабильность. «В прошлом году число зарегистрированных трудовых договоров выросло на 44,7 тысячи. В этом большую роль сыграла деятельность Комиссии по урегулированию и координации трудовых отношений. Одним из показателей стабилизации на рынке труда является сокращение числа обращений в органы занятости. Так, если в 2016 году в органы занятости было предпринято 204 тысячи обращений, то в 2017 году их число сократилось в 1,7 раза и составило 118 тысяч», - сказал министр.

По словам Муслимова, положительные тенденции на трудовом рынке обусловили рост сборов по обязательном социальному страхованию.

«Объем социальных выплат по ненефтяному сектору вырос по сравнению с 2016 годом на 10,8 процента, или 130 миллионов манатов и составил 1,338 миллиарда манатов. Бюджетный прогноз был исполнен на 103 процента. Объем поступлений позволил своевременно профинансировать расходы на пенсии и социальные выплаты в размере 3,4 миллиарда манатов», - сказал Муслимов.