Başbakan Yıldırım: Çocukken uçaklarda kimlerin uçtuğunu çok merak ederdim

2018-01-11 10:33 | www.trend.az | 1

TRT Haber’de yayınlanan “Gönül Dağı” programında Mercedes'in "302" model otobüsünün direksiyonuna geçen Başbakan Binali Yıldırım bilinmeyenlerini anlattı. Gençlik yıllarında babasıyla birlikte otobüs işletmeciliği yaptığını kaydeden Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmasını da anlattı

TRT Haber’de yayınlanan “Gönül Dağı” programında Hollandalı sunucu Wilco Van Herpen ile birlikte yola çıkan Başbakan Binali Yıldırım bilinmeyenlerini anlattı. Hollandalı Wilco van Herpen'in sunduğu programın çekimleri Osmangazi Köprüsü Yalova (Hersek) gişelerinde başladı. Mercedes'in "302" model otobüsünün direksiyonuna geçen Başbakan Yıldırım, Kocaeli-İstanbul TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahını takip etti.

Seyahat esnasında yapılan sohbette, Wilco van Herpen'in "Siz artık Türk yollarının babasısınız" ifadesini kullanması üzerine Yıldırım, "Bizim yolların yapımında emeğimiz var. 12 sene bakanlık yaptım, yollarda çok emeğimiz var ama ben tek başıma yapmadım bunu, 100 bin kişiyle beraber çalıştım, bir ordu demek bu da yani. İnsanlar bittiği zaman ya 'güzel olmuş' diyorlar ya da 'daha güzel olabilirdi' diyorlar." dedi.

Herpen "Ama her zaman daha güzel olabilir. Ben mesela bu köprüyü (Osmangazi Köprüsü) çok seviyorum görüntü olarak." ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım da, "Bu çok estetik bir köprü. Bir özelliği, sağ tarafımızda Hersek Gölü var, Hersek Burnu var, burasının 500 yıllık tarihi geçmişi var, o yüzden bu köprüyü yaparken bu kavisi bilerek verdik. Bu kavisi vermeseydik oradaki o tarihi yer zarar görecekti. Aslında bu da güzel oldu Wilco Bey, köprüye daha bir estetik kazandırdı." değerlendirmesini yaptı.

"BU BENİM İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT OLDU"

Başbakan Binali Yıldrırım, bir dönemler babasıyla birlikte yolcu taşımacılığı yaptığını belirterek, "Şöyle söyleyeyim, herhalde 15 senedir doğru dürüst araba kullanmıyorum. Başbakanlık döneminde çok fırsat olmuyor araç kullanmak için. Bu benim için büyük fırsat oldu. Eski günlerimi hatırladım. Bu sürdüğümüz otobüsün büyük bir anlamı var benim için. Aynı model otobüsten almıştık. O zamanlar çok meşhurdu. Babamla birlikte başladık bu ise 1978'de, 1984'e kadar bu işi yaptık. O vesileyle Türkiye'nin her tarafına yolcu taşımacılığı yaptık. O zamanlarda aklımızda bakan olmak, başbakan olmak yoktu" dedi.

"HENÜZ İNSAN HATASININ ÇARESİ BULUNMADI"

Mercedes'in "302" model otobüsünün direksiyonuna geçen Başbakan Binali Yıldırım sürücülerin yaptığı kural ihlallerine dikkat çekerek, "Korna da havalı. Kural ihlali de yapanlar var maalesef. İnsan hatasının henüz çaresi bulunmadı. Şuanki kazaların yüzde 90'ı insan hatasından kaynaklanıyor. Başkalarının hatalarını da gözetmek lazım. Dikkatsizlik, acelecilik, yorgunluk kazaların en büyük sebepleri. Benim bir sözüm var, 'yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur'" diye konuştu.

"ÇOCUKKEN UÇAKLARDA KİMLERİN UÇTUĞUNU ÇOK MERAK EDERDİM"

Yıldırım, "10 kardeşiz. 1955 yılında doğrum. Ailemiz , büyük bir aile. Köyün en ileri gelen ailesiydi. Okuldan çıkınca babama yardım ederdim. Yazın tarla biçerken uçaklar geçerdi, çok merak ederdim, 'bu uçaklarda kimler var, nereye giderler, ben de keşke içinde olsam'" şeklinde konuştu.

GENÇLERE ÖĞÜT

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de herkesin herşey olabilmesi mümkün. Okumuşum gayret etmişim bu görevlere gelebilmişim. Bir engel yok. Gençler çalışsınlar, çabalasınlar bu ülkenin geleceği için elbette büyük sorumluluklar alacaklar."

"ALIŞMAK O KADAR KOLAY OLMADI"