В Албании очищено свыше 165 километров территории по маршруту ТАР – министр

2018-01-11 10:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Албании очищено 167 километров территории по маршруту Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики и промышленности Албании Дамиан Гикнури.

«На сегодняшний день, проложены трубы до 135 километрового участка TAP в Албании. Кроме того, 116 километров земляного покрова по маршруту трубопровода в стране приведено в исходное состояние», - добавил министр.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.