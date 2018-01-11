Минюст Республики Корея готовит закон о запрете торговли криптовалютой

2018-01-11 10:37 | www.trend.az | 6

Министерство юстиции Южной Кореи готовит законопроект, который запретит торговлю криптовалютами на специализированных биржах в стране. Об этом 11 января сообщил глава ведомства Пак Сан Ки, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"Есть большие опасения в отношении виртуальных валют, и министерство юстиции, по правде говоря, готовит законопроект о запрете торговли на биржах криптовалют", - цитирует агентство слова министра.

Агентство отмечает, что он не раскрыл основных положений законопроекта, однако отметил, что в работе над проектом также будет участвовать целевая группа правительства.