ABD Kongresi'nin İran karşıtı kararı geçersizdir

2018-01-11 10:37 | www.trend.az | 1

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Kongresi’nin geçen günlerde İran'da gerçekleşen gösterileri körüklemek amacıyla aldığı karara tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Kongresi’nin geçen günlerde İran'da düzenlenen gösterileri körüklemek amacıyla aldığı karara tepki göstererek, bu adımın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ABD’nin diğer ülkelerin içişlerine müdahale tavrının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Kasımi, “Bu kararın onaylanmasıyla birlikte İran halkına karşı açıklamaların ve düşmanlıkların ABD'li yetkililer tarafından yapılması bu devletin sultacı yaklaşımından kaynaklanıyor. Bilinçli İran halkı bu çirkin girişimleri iyi bir şekilde anlamaktadır. Hiç şüphesiz ki bu gibi çabalar başarısızlıkla sonuçlanacaktır” açıklamalarında bulundu.

Kasımi, şov yapmak için alınan bu kararın siyasi amaçlı olduğunu kaydederek, şunları kaydetti: ABD hükümeti bir yandan İran halkına destek sağladığını iddia ederken diğer yandan da zalimce yaptırımlar ve kıstılama politikaları uygulamakla İran halkının bu ülkeye girmesini yasaklayıp hakaret ediyor.

Bunlara ilave olarak Behram Kasımi, “Şanlı İran halkı ABD’nin düşmanlıklarını ve İran karşıtı çifte standard uygulamalarını yakından izlemektedir ve uygun bir zamanda bu devletin böylesi çirkin eylemlerine karşı gereken yanıtı verecektir” diye konuştu.

Kaynak MEHR HABER AJANSI