Министр: Во всех странах региона наиболее пострадал банковский сектор

2018-01-11 10:50 | www.oxu.az | 6

От негативного влияния внешних шоков на экономику больше всего пострадал банковский сектор не только в Азербайджане, но и во всех странах региона.

Как передает Oxu.Az, об этом министр финансов Самир Шарифов сообщил на заседании Кабинета министров, прошедшем в среду под председательством президента Ильхама Алиева и посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

По словам министра, в отличие от других стран, в Азербайджане государство дает 100-процентную гарантию на застрахованные в частных коммерческих банках вклады.

«Вследствие этого абсолютное большинство вкладчиков банков полностью застрахованы от убытков. В результате мероприятий по оздоровлению банковского сектора с целью возвращения защищенных вкладов в ряде банков из Госбюджета в Фонд страхования вкладов перечислены средства в размере 545 млн манатов», - подчеркнул министр.

Л.А.

