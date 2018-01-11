Беларусь поддержала принятые СЕ дополнительные меры антидопингового контроля

2018-01-11 10:52 | www.trend.az | 6

Беларусь ратифицировала дополнительный протокол к конвенции Совета Европы против применения допинга, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Европы.



Протокол направлен на обеспечение взаимного признания допинг-контроля и укрепление выполнения конвенции. "Для этого он обеспечивает признание государствами-участниками конвенции допинг-контроля, который проводится в отношении спортсменов из других присоединившихся к ней стран. Благодаря этому отпадает необходимость заключения многочисленных двусторонних соглашений и повышается эффективность антидопингового контроля. С учетом этого, протокол служит первым инструментом в области международного публичного права, в котором признаются полномочия Всемирного антидопингового агентства по проведению контроля в отношении соревнований", - пояснили в пресс-службе СЕ.



Для содействия соблюдению конвенции в протоколе предусматривается создание обязательного механизма мониторинга. Он будет проводиться оценивающей группой, которая будет посещать соответствующее государство и представлять свои оценочные доклады.



Дополнительный протокол вступит в силу в Беларуси 1 мая 2018 года. Его ратифицировали 29 стран, из них 27 - члены Совета Европы и два государства, Беларусь и Тунис, которые членами организации не являются.



Саму антидопинговую Конвенцию Беларусь ратифицировала еще в 2006 году.

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