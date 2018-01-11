H&M обвинили в расизме из-за рекламы толстовки

2018-01-11 11:00 | www.oxu.az | 4

Фотография темнокожего мальчика в толстовке с надписью «самая крутая обезьянка в джунглях» вызвала волну возмущения в социальных сетях, передает Washington Post.

Как передает Oxu.Az, против новой рекламы производителя одежды H&M выступил форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, а канадский певец The Weeknd разорвал с ними контракт из-за оскорбительной рекламы с чернокожим мальчиком.

Возмущение общественности вызвала реклама шведского производителя одежды. На сайте была размещена фотография чернокожего мальчика в худи с надписью «Лучшая обезьянка в джунглях».

«H&M, ты вводишь нас всех в заблуждение. Но мы не купимся. Я сейчас хочу рассказать о том, что вижу на фотографии. Я вижу Молодого Короля! Правитель мира, неприкасаемая Сила, которую нельзя отрицать! Мы, афроамериканцы, всегда должны преодолевать барьеры, доказывать, что люди ошибаются, и работать еще усерднее, чтобы доказывать свою принадлежность. Но знаете, что мы любим это, потому что получаемое нами после преодоления всех трудностей – прекрасно», -– написал форвард «Кливленда» Леброн Джеймс

«Проснулся утром и был шокирован и смущен этой фотографией. Я глубоко оскорблен и больше никогда не буду работать с H&M», - написал певец эфиопского происхождения Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd.

Специалист по рекламе и СЕО Карлос Барбоса, работавший ранее с H&M, отказался от сотрудничества, обвинив их в расизме.

Американские правозащитники призвали отказаться от покупок одежды этой марки, обвинив H&M в капитализме и отказе от индивидуальности. Извинения представителей компании и удаление фотографии с нетолерантным изображением ребенка не смогли смягчить конфликт. Ранее транснациональную компанию H&M обвиняли в использовании рабского труда своих сотрудников в Камбодже.

Э.А.

