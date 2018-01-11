Unibank предлагает кредиты для бизнеса с нулевой комиссией

2018-01-11 11:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В течение месяца Unibank проводит кредитную кампанию, в рамках которой предприниматели смогут получить кредиты без комиссии, сообщает банк в четверг.

За бизнес-кредиты, оформленные в течение января, не будет взиматься комиссия. Если Вы планируете расширить свой бизнес, то именно сейчас самое время сделать это. Не упустите свой шанс получить бизнес-кредиты Unibank с нулевой комиссией и выгодными процентными ставками.

Также для владельцев бизнеса в Unibank действует кампания, в рамках которой клиенты, открывшие счет до 31 января, получат скидки в размере 50 процентов на следующие банковские операции:

- Конвертация

- Платежи в национальной и иностранной валютах

- Денежные переводы

- Обналичивание средств

- Заказ пластиковых карт

Кампания действует в течении трех месяцев.

В чем преимущество обслуживания в Unibank?

- Выгодные тарифы