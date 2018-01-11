Эрдоган намерен в ближайшее время лично встретиться с Меркель

2018-01-11 11:03 | www.trend.az | 5

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган намерен лично встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

Ранее Чавушоглу заявил, что в отношениях Анкары и Берлина возникли проблемы, и обе стороны хотят преодолеть напряженность путем диалога.

Как пишет таблоид, Эрдоган рассматривает две возможности — пригласить Меркель в Анкару или самому отправиться в Германию. "Мы должны поддерживать диалог", — приводит издание слова Чавушоглу. Он отметил, что Эрдоган неоднократно проводил телефонные переговоры с Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.