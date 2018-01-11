Госграница Туркменистана должна оставаться границей дружбы со всеми сопредельными странами - президент

2018-01-11 11:10 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Государственная граница Туркменистана должна всегда оставаться границей дружбы со всеми сопредельными странами, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Государственного совета безопасности страны, сообщает в четверг государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

С отчетом о результатах деятельности подведомственных подразделений за 2017 год выступил начальник Государственной пограничной службы Туркменистана Бегенч Гундогдыев.

Сделав акцент на огромной ответственности, возложенной на пограничников, которые, выполняя свой воинский долг, должны соблюдать бдительность, глава государства поручил руководителю службы повышать уровень боевой подготовки и патриотического воспитания, говорится в информации.

Гурбангулы Бердымухамедов также сделал акцент на ключевых аспектах военной доктрины, носящей сугубо оборонительный характер и определяющей стратегические основы обеспечения безопасности и целостности границ туркменского государства, отмечает ТДХ.