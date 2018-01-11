Долг Грузии Азербайджану уменьшился

2018-01-11 11:28 | www.apa.az | 5

Внешний государственный долг Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 5,177 миллиарда долларов.

По информации местного бюро АПА-Экономикс, государственный долг Грузии Азербайджану составляет 8,855 миллиона долларов, что на 0,14 миллиона долларов меньше в месячном сравнении.

Государственный долг Грузии Германии составил 286,457 миллиона долларов, Японии - 210,312 миллиона долларов, Франции - примерно 138,989 миллиона долларов. Государственный долг Грузии Турции, России и Армении равен соответственно 16,981 миллиона, 70,616 миллиона и 10,027 миллиона долларов.