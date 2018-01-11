Летевшие в Астану самолеты принимает аэропорт Алматы

2018-01-11 11:20 | www.trend.az | 6

Из-за метели и снежной бури в Астане, некоторые самолеты из столицы принимает алматинский аэропорт. Об этом сообщил президент АО «Международный аэропорт Алматы» Айбол Бекмухамбетов, передает МИА «Казинформ».

«В Астане шквальный ветер, это основная причина, почему в аэропорту не могут принимать самолеты, даже не столько сама видимость. Сейчас самолеты из Астаны направляют к нам как на запасной аэродром», - сказал руководитель алматинского аэропорта.

По словам президента АО «Международный аэропорт Алматы» Айбола Бекмухамбетова, на данный момент ни один рейс в Алматы по вине аэропорта не задержан.