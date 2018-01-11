Выросла средняя заработная плата

2018-01-11 11:40 | www.oxu.az | 6

В январе-ноябре 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, занятых в экономике страны, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 6,2% и составила 525 манатов.

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете по статистике, наиболее высокая зарплата зафиксирована в добывающей промышленности, в сфере финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также строительстве.

Число наемных рабочих в Азербайджане на 1 декабря 2017 года составило 1521,2 тыс. человек, из которых 881,1 тыс. человек заняты в государственном секторе, а 640,1 тыс. - в негосударственном секторе экономики.

21,8% работающих по найму задействованы в образовании, 19,1% - в секторе торговли, ремонта транспортных средств, 13,0% - в промышленности, 8,6% - в секторе оказания медицинских и социальных услуг населению, 6,6% - в строительстве, 7,1% - в государственном управлении и защите, соцобеспечении, 4,7% - в транспортной промышленности и на складах, 3,4% - в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - в информационной сфере и секторе связи, 10,9% - в других отраслях экономики.

Л.А.

