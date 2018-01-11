Кто из азербайджанских спортсменов носит погоны?

2018-01-11 11:47 | www.oxu.az | 6

Азербайджанские спортсмены после завершения карьеры находят себе другое занятие. Кто-то открывает свой бизнес, кто-то становится тренером, а некоторые устраиваются на государственную службу.

Oxu.Az представляет список спортсменов 3-ей категории, имеющих звание:

Фирдоуси Умудов – призер первенства Европы по вольной борьбе среди юниоров, чемпионата мира среди студентов, победитель Кубка мира. В настоящее время Умудов работает главным тренером сборной Азербайджана по вольной борьбе, а также является офицером Госпогранслужбы. Имеет звание полковника.

Намиг Абдуллаев – вошел в историю азербайджанского спорта, став серебряным призером Олимпиады 1996 в Атланте, а спустя четыре года завоевав золотую медаль. Трехкратный чемпион Европы, принесший Азербайджану первую золотую медаль, Намиг Абдуллаев сейчас возглавляет спортивную команду Главного управления внутренних войск МВД. По званию он полковник.

Земфира Мефтахетдинова – в 2000-ом году принесла Азербайджану золотую медаль по стендовой стрельбе. Полковник Мефтахетдинова занимает должность председателя спортивного общества МВД.

Хазар Исаев – занимает должность вице-президента Национального Олимпийского комитета, а также работает в Государственном таможенном комитете. Имеет звание полковника.

Мовлуд Миралиев – в 2008 году завоевал бронзовую медаль по дзюдо на Пекинской олимпиаде. Сейчас бывший спортсмен работает в Отделении полиции Шамкирского района, он майор полиции.

Зульфия Гусейнова – 5-кратная чемпионка мира и 2-кратная чемпионка Европы по самбо. Майор З.Гусейнова работает инспектором отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета.

Эльнур Мамедли – вице-президент Федерации дзюдо. Запомнился после Олимпиады-2008, где завоевал золотую медаль, с легкостью победив всех соперников. Сначала он работал в Государственной дорожной полиции, а сейчас является майором Службы госбезопасности.

Джейхун Мамедов – 9-кратный чемпион мира по самбо. С 2003 года возглавляет Федерацию самбо. Имеет звание полковника-лейтенанта полиции.

Ниямеддин Пашаев – чемпион мира и Европы по тхэквондо. Пашаев в настоящее время занимает должность вице-президента национальной федерации по этому виду спорта. Он также имеет звание майора таможенной службы.

Назим Гусейнов – в 1992 году выиграл золотую медаль Олимпиады в Барселоне по дзюдо и попал в историю как первый победитель олимпиады в истории независимого Азербайджана. Он майор Государственной таможенной службы.

Мехман Азизов – призер чемпионата Европы по дзюдо, представитель Азербайджана на олимпиаде. Майор МВД.

Виталий Рагимов – в 2008 году завоевал серебро на Пекинской олимпиаде, но потом награду у него отобрали за употребление допинга. Рагимов офицер Министерства налогов.

Однако звания имеют и действующие спортсмены. Представляем некоторых из них:

Эдуард Мамедов – неоднократный чемпион мира по кикбоксингу. В 2008 году окончил Полицейскую академию. Спортсмен по прозвищу «Белый волк» обладает званием полковника-лейтенанта полиции.

Расул Чунаев – чемпион мира по борьбе. Работает в Госпогранслужбе в чине лейтенанта.

Фарида Абыева – чемпион Европы по карате, обладательница золотой медали Исламиады. Старший лейтенант Госпогранслужбы.

Ниджат Шихализаде – победитель Исламиады в Баку, капитан Погранвойск.

Рустам Оруджов – еще один победитель Исламиады и сотрудник Погранвойск. Прапорщик.

Рафаэль Агаев – пятикратный чемпион мира по карате, офицер Государственного таможенного комитета.

Сабухи Тофигоглы

