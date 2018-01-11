В Ираке произошло землетрясение магнитудой 5,5

2018-01-11 11:30 | www.trend.az | 6

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Ираке недалеко от границы с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 06.59 по времени UTC в 136 километрах к востоку от столицы Ирака Багдада и в 60 километрах к западу от иранского города Илам. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Как сообщает телеканал Rudaw, землетрясение ощущалось в большинстве городов на территории Ирака.