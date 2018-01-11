В Баку почтили память Эльзы Ибрагимовой (ФОТО)

2018-01-11 11:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В день рождения народной артистки Азербайджана, композитора Эльзы Ибрагимовой во второй Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное ее памяти, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

В мероприятии приняли участие видные представители культуры и искусства.

В своем выступлении заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев рассказал о жизни и творческом пути композитора. Было отмечено, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 80-летнего юбилея Эльзы Ибрагимовой в течение года будет организован ряд мероприятий, посвященных творчеству композитора.

Адалят Велиев подчеркнул, что народная артистка внесла большой вклад в музыкальную культуру Азербайджана, ее сочинения входят в золотой фонд музыкального искусства.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде и ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими отметили, что произведения, написанные Эльзой Ибрагимовой – концерты для оркестра и фортепиано и скрипки, симфонические поэмы, оратория, оперы и другие произведения получили высокую оценку со стороны музыкальной общественности. Написанные народной артисткой и занимающие особое место в репертуаре видных исполнителей композиции снискали ей большую славу.

В своем выступлении брат Эльзы Ибрагимовой Чингиз Ибрагимов выразил признательность всем, кто пришел почтить память композитора.